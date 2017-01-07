Человек погиб при пожаре на северо-востоке Москвы

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Произошедший в двухэтажном административном здании на северо-востоке Москвы пожар локализован, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.

"Пожарно-спасательные подразделения оперативно прибыли по заявке. Принятыми мерами в 08 часов 02 минуты пожар локализован", - говорится в сообщении.

В результате спасательной операции сотрудники МЧС спасли и передали для осмотра медикам девять человек. Также уточняется количество других пострадавших.

В свою очередь источник "Интерфакса" в экстренных службах сообщил, что в результате пожара один человек погиб, шестеро пострадали.

Ранее стало известно, что 07 января 2017 года в 06 часов 10 минут в оперативную дежурную службу Центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: Ярославское шоссе, дом 55, корпус 1.

Отмечалось, что пожар происходил в отдельно-стоящем административном 2-х этажном здании на общей площади около 700 квадратных метров.