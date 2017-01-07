Собянин поблагодарил коммунальщиков за работу в аномальные холода

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Мэр столицы Сергей Собянин отдал должное работе коммунальщиков в 30-градусные морозы.

"Таких холодов в Москве давно не было. Как всегда, коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Спасибо им за тепло в наших домах", - написал Собянин в своем твиттере в субботу.

Таких холодов в Москве давно не было. Как всегда, коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Спасибо им за тепло в наших домах — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 7 января 2017 г.

Ранее синоптики сообщили, что рождественская ночь 2017 года в Москве стала самой холодной с начала века. Температура воздуха в черте города опустилась до минус 29,9, в Подмосковье - до минус 33,4 градуса.