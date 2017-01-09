В столичном главке МЧС опровергли сообщения о пожаре в главном здании МГУ

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Сообщение о пожаре в главном корпусе МГУ оказалось ложным, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Вызов оказался ложным, пожара в здании МГУ нет", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в некоторых СМИ сообщалось о том, что над крышей главного корпуса МГУ виден дым.

В свою очередь, источник "Интерфакса" в экстренных службах пояснил, что в условиях низких температур очевидцы нередко принимают освещенную подсветкой высотных зданий столицы низкую облачность за дым от пожара.