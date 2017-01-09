Мосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретам

В МГД предлагают ограничить использование вейпов в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Мосгордума планирует разработать и внести в Госдуму законопроект, регулирующий продажи и использование вейпов (электронных испарителей), пишет газета "Коммерсант". Поправки призваны приравнять вейпы к сигаретам.

Инициатором проекта является спикер МГД Алексей Шапошников ("Единая Россия"). По его мнению, как пишет издание, федеральное законодательство "не регулирует вопросы курения, продажи, оборота электронных сигарет (вейпов), в том числе несовершеннолетним".

МГД хочет ввести понятия "электронные системы доставки никотина" (ЭСДН) и "электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином", чтобы под регулирование подпадали никотиносодержащие и безникотиновые электронные испарители, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные парогенераторы и другие аналогичные устройства.

Предложено запретить продажу вейпов несовершеннолетним; ограничить использование вейпов с никотином в общественных местах; ограничить рекламу вейпов; установить требования, которые "позволят их классифицировать, определять некачественную продукцию и контролировать ее оборот". Спикер МГД также предложил департаменту образования Москвы провести в школах лекции о вреде вейпинга.

"Использование вейпов не регулируется антитабачным законом в силу отсутствия в них табачного дыма, процесса тления и визуального сходства с сигаретами,— сказал Шапошников.— Есть основания предполагать, что моду на вейпы продвигают производители, среди которых есть и табачные компании. В условиях сокращения рынка они борются за сохранение прибыли, искусственно формируя спрос на новый вид продукции". По его словам, использование вейпов "такая же пропаганда курения, как и в случае с обычными сигаретами".

Дискуссия вокруг ограничения вейпинга идет давно. "Сегодня пар, завтра никотин. Надо запрещать",— призывал в сентябре экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. В декабре о необходимости приравнять электронные сигареты к обычным заявили в Минздраве.

Как отмечает газета, начиная с 2017 года производители электронных систем доставки никотина вынуждены платить акциз в размере 40 руб. за штуку (в 2018 году он должен составить 44 руб., в 2019-м — 48 руб.). Жидкости, которые используются в таких системах, с этого года облагаются акцизом в 10 руб. за 1 мл. По данным ПАУРРЭНС, сегодня в России около 1,5 млн пользователей электронных систем. При этом их число ежегодно увеличивается на 20-25%.