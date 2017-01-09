МЧС сообщило о восстановлении работы котельной в подмосковном Красногорске

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Система теплоснабжения и горячего водоснабжения в Красногорске, где из-за аварии на котельной остыли батареи в 84 многоквартирных домах, восстановлена. Об этом сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС по Московской области.

"В 1:20 теплоснабжение и горячее водоснабжение восстановлено по штатной схеме. По состоянию на 6:00 9 января в работу запущен третий котел", - говорится в сообщении.

В воскресенье глава Красногорского сообщил в своем аккаунте в инстаграмме о введении режима ЧС из-за аварии на котельной Красногорского завода имени Зверева. Позже в пресс-службе правительства Московской области со ссылкой на информацию регионального министерства ЖКХ опровергли введение режима ЧС в муниципалитете.

"Учитывая, что ранее существовала опасность оставить жителей 84 многоквартирных домов Красногорска (около 10 тыс. жителей) без тепла, то глава района предполагал введение режима чрезвычайной ситуации, однако после обследования и выяснения всех обстоятельств, стало очевидно, что подача теплоносителя котельной не прерывалась, циркуляция тепла в жилых домах осуществлялась" - цитировала пресс-служба слова заместителя министра ЖКХ Московской области Владимира Мельника.

Ранее сообщалось, что из-за повторного сбоя работы котельной в Красногорске в воскресенье в 10 утра 84 многоквартирных дома, в которых проживают около 12 тыс. человек, остались без тепла. Первый сбой в работе котельной произошел в субботу вечером, функционировать перестали два котла из трех, вследствие чего около 12 тыс. жителей Красногорска получали недостаточный объем теплоснабжения.