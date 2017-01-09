Производство 3D-принтеров запустят в Подмосковье в январе

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В подмосковном Подольске в январе 2017 года начнут выпускать 3D-принтеры. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе заместителя председателя правительства - министра инвестиций и инноваций Подмосковья Дениса Буцаева.

По его словам, 3D-принтеры будут выпускать на базе производственного комплекса "Русской кабельной компании". "Отрадно, что в Подмосковье начнется производство принтеров, что позволит выйти на уровень использования современных технологий", - процитировала собеседница агентства Буцаева.

Она добавила, что сумма инвестиций в организацию производственной линии, на которой будут создаваться несколько принтеров в час, составит десятки миллионов рублей.