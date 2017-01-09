Из-за морозов приостановлено автомобильное движение по мосту у подмосковного Черкизова

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Движение транспортных средств по наплавному мосту через Москву-реку у населенного пункта Черкизово в Коломенском районе приостановлено до установления нормативных температур, сообщают в пресс-службе ГБУ МО "Мосавтодор".

"Резкое снижение температуры воздуха до аномально низких значений и сдвиг ледяной массы в Москве-реке привели к критичному увеличению нагрузок на конструкцию мостового перехода. Для обеспечения безопасности, а также во избежание образования дефектов проезд по мосту временно прекращен", - приводятся в сообщении слова начальника службы искусственных сооружений учреждения Александра Александрова.

По данным пресс-службы, в настоящее время данный мост используется только для передвижения пешеходов. Автомобильное движение будет восстановлено здесь после того, как температура установится в рамках климатической нормы.

Кроме того, в связи с полным замерзанием реки Ока временно прекращена работа паромных переправ в селах Ловцы, Дединово и поселке Белоомут в Луховицком районе.