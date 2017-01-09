Прокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян прав

Имеющееся у нарушительницы заболевание, указанное в представлении мирового судьи, является противопоказанием для управления автомобилем

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы готова ходатайствовать о пожизненном лишении водительских прав скандально известной участницы "гонок на "Гелендвагене" Мары Багдасарян по результатам проводимой проверки.

Об этом сообщила "Интерфаксу" в понедельник официальный представитель столичной прокуратуры Елена Россохина. По данным судебного участка района Аэропорт Москвы, Багдасарян неоднократно нарушала правила дорожного движения и уклоняется от уплаты наложенных на нее штрафов.

Согласно представлению, которое 22 декабря 2016 года вынес мировой судья судебного участка района Аэропорт Москвы, рассматривавший административное дело в отношении Багдасарян, у нарушительницы имеется заболевание, которое противопоказано к управлению транспортным средством.

Если в ходе проверки этот факт найдет свое подтверждение, прокурор обратится в суд с исковым заявлением о прекращении действия права Багдасарян на управление транспортным средством, чтобы исключить с ее стороны угрозу для безопасности других участников дорожного движения.

Представитель прокуратуры подчеркнула при этом, что "рассматривать такого рода заявления - компетенция районного суда".

"В случае с Багдасарян информация о том, что она владеет водительскими правами в нарушение действующего законодательства, была получена непосредственно из судебного акта", - отметила собеседница агентства.

Более полусотни неоплаченных штрафов

Между тем источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что Багдасарян, которая была задержана сотрудниками ГИБДД в ночь на 6 января, до сих пор не оплатила 55 штрафов.

"При проверке выяснилось, что за Багдасарян числится 55 неоплаченных штрафов",- сказал собеседник агентства.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по г. Москве Александр Князев подтвердил информацию о том, что 23-летняя жительница столицы была остановлена сотрудниками ГИБДД, однако не уточнил ее личность. Он лишь подтвердил, что девушка почувствовала себя плохо, на место была вызвана бригада скорой помощи, которая доставила ее в медицинское учреждение.