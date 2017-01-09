Главные новости
В РоссииМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиЭкономикаМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяВ РоссииПесков пожаловался на усталость от обвинений в хакерских атаках в адрес РФ
Москва Борьба с "Боярышником"

В Подмосковье сняли с продажи 16 партий спиртовой непищевой продукции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Подмосковью на 6 января внепланово проверило 133 объекта и сняло с продажи 16 партий спиртовой непищевой продукции, сообщается на сайте ведомства.

"Проверено 491,4 л. спиртовой непищевой продукции. С реализации снято 16 партий продукции, из них 10 - парфюмерно-косметической и 6 - товаров бытовой химии. Исследовано 40 проб спиртсодержащей непищевой продукции", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что нарушения обнаружены на 16 торговых точках, составлено 17 протоколов на должностных и юридических лиц. Проверки будут продолжены.

С 26 декабря 2016 года на срок 30 суток приостановлена розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).

Теги: Московская область
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Прокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян правПрокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян прав
Имеющееся у нарушительницы заболевание, указанное в представлении мирового судьи, является противопоказанием для управления автомобилемПодробнее
Мосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретамМосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретам
В МГД предлагают ограничить использование вейпов в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним Подробнее
Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себяПодозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себя
Преступник совершил убийство утром в воскресенье в районе улицы Васильцовский СтанПодробнее
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
Наземным службам требуется время на обработку аэродромов и самолетов противообледенительными реагентамиПодробнее
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
В городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье - до минус 32-33 градусовПодробнее
Морозы в Москве продержатся до 10 январяМорозы в Москве продержатся до 10 января
А в Рождественскую ночь, как прогнозируют синоптики, морозы в московском регионе усилятся до минус 35 градусовПодробнее
Москвичей предупредили о крепких морозах на РождествоМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
По прогнозам метеорологов, в праздник температура воздуха в столице опустится ниже - 20 градусовПодробнее
Объем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублейОбъем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублей
Как отметили власти, это рекордный показатель за всю историю столицыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
"Золотой глобус"10 фото
09 января
"Золотой глобус"
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииМинздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критикиЭкономикаМинюст подготовил законопроект о лишении должников единственного жильяВ РоссииПесков пожаловался на усталость от обвинений в хакерских атаках в адрес РФСпортПетербург заключил контракт на 2 млрд рублей на допработы по арене для "Зенита"
Начата доследственная проверка по факту отравления хоккеистов в Тюмени
Минздрав доработает антитабачную госпрограмму с учетом полученной критики
ФБР задержало топ-менеджера Volkswagen
Морозы в Европе
Комплексы С-400 на этой неделе заступят на боевое дежурство для ПВО Москвы
Японские истребители вылетели на перехват китайских самолетов
Российское исследовательское судно вышло в море после четырехлетнего ремонта в Китае
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи