В Подмосковье сняли с продажи 16 партий спиртовой непищевой продукции

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Управление Роспотребнадзора по Подмосковью на 6 января внепланово проверило 133 объекта и сняло с продажи 16 партий спиртовой непищевой продукции, сообщается на сайте ведомства.

"Проверено 491,4 л. спиртовой непищевой продукции. С реализации снято 16 партий продукции, из них 10 - парфюмерно-косметической и 6 - товаров бытовой химии. Исследовано 40 проб спиртсодержащей непищевой продукции", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что нарушения обнаружены на 16 торговых точках, составлено 17 протоколов на должностных и юридических лиц. Проверки будут продолжены.

С 26 декабря 2016 года на срок 30 суток приостановлена розничная продажа спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25% объема (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей).