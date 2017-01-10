Главные новости
В РоссииВ Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В РоссииСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаВ РоссииМинкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"
Москва

Мосгордума задумалась о введении стандарта окрашивания домашних животных

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Столичные депутаты хотят прописать стандарты окрашивания домашних животных и ограничить количество учреждений, которые предоставляют эту услугу, сообщает портал M24.ru.

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова пояснила, что предлагается ограничить перечень учреждений, которые смогут оказывать такую услугу, и выдавать им разрешения. Например, лицензии получат ветклиники. "Если разрешать красить животных, то краска должна быть из растительных компонентов, а не из химических", – отметила депутат.

Владельцы должны будут получать в местах окрашивания специальную справку, в которой указаны дата, место окрашивания, тип краски и вид животного. Это поможет контролировать действия владельца.

После обсуждения в Мосгордуме соответствующие поправки будут внесены в законопроект о содержании домашних животных.

Введение запрета на покраску животных также обсудят в Госдуме.

М24.ru приводит слова главного врача ветлечебницы "Фауна" Натальи Юферевой, по мнению которой, покраску нужно полностью запретить, так как краски только с натуральным составом не бывает.

Подобный запрет действует в законодательстве нескольких стран. В России сегодня нет единого законодательства о животных.

Теги: Мосгордума, Москва
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Москва
Прокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян правПрокуратура проверит основания для ходатайства о лишении Багдасарян прав
Имеющееся у нарушительницы заболевание, указанное в представлении мирового судьи, является противопоказанием для управления автомобилемПодробнее
Мосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретамМосгордума собралась приравнять электронные испарители к сигаретам
В МГД предлагают ограничить использование вейпов в общественных местах и разрешить продавать их только совершеннолетним Подробнее
Подозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себяПодозреваемый в убийстве открыл огонь по московским полицейским и убил себя
Преступник совершил убийство утром в воскресенье в районе улицы Васильцовский СтанПодробнее
В аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсовВ аэропортах Москвы отменены и задержаны почти 100 рейсов
Наземным службам требуется время на обработку аэродромов и самолетов противообледенительными реагентамиПодробнее
Рождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимыРождественская ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы
В городе похолодало почти до минус 30, в Подмосковье - до минус 32-33 градусовПодробнее
Морозы в Москве продержатся до 10 январяМорозы в Москве продержатся до 10 января
А в Рождественскую ночь, как прогнозируют синоптики, морозы в московском регионе усилятся до минус 35 градусовПодробнее
Москвичей предупредили о крепких морозах на РождествоМосквичей предупредили о крепких морозах на Рождество
По прогнозам метеорологов, в праздник температура воздуха в столице опустится ниже - 20 градусовПодробнее
Объем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублейОбъем инвестиций граждан в жилье Москвы составил 700 млрд рублей
Как отметили власти, это рекордный показатель за всю историю столицыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 9 января6 фото
09 января
Фотохроника 9 января
Морозы в Европе7 фото
09 января
Морозы в Европе
Лучшие фото недели10 фото
06 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ Минобороны назвали бредом версию ошибки второго пилота Ту-154В РоссииСуд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего арестаВ РоссииМинкомсвязь оказалось не в курсе наличия у России "кибервойск"ЭкономикаПесков прокомментировал предложение об изъятии у должников единственного жилья
Навальный решил защищать в ЕСПЧ блогеров Носика и Кунгурова
Назван состав сборной РФ по биатлону на мужскую эстафету в рамках этапа КМ
Петербургская епархия вновь потребовала передать Исаакиевский собор РПЦ
Володин предложил обнулять портфель законопроектов после каждого созыва Думы
Суд отказался отпустить Улюкаева из-под домашнего ареста
Международный автосалон в Детройте
Костин и Чубайс дали положительные характеристики Улюкаеву
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи