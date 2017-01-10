Мосгордума задумалась о введении стандарта окрашивания домашних животных

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Столичные депутаты хотят прописать стандарты окрашивания домашних животных и ограничить количество учреждений, которые предоставляют эту услугу, сообщает портал M24.ru.

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова пояснила, что предлагается ограничить перечень учреждений, которые смогут оказывать такую услугу, и выдавать им разрешения. Например, лицензии получат ветклиники. "Если разрешать красить животных, то краска должна быть из растительных компонентов, а не из химических", – отметила депутат.



Владельцы должны будут получать в местах окрашивания специальную справку, в которой указаны дата, место окрашивания, тип краски и вид животного. Это поможет контролировать действия владельца.



После обсуждения в Мосгордуме соответствующие поправки будут внесены в законопроект о содержании домашних животных.



Введение запрета на покраску животных также обсудят в Госдуме.

М24.ru приводит слова главного врача ветлечебницы "Фауна" Натальи Юферевой, по мнению которой, покраску нужно полностью запретить, так как краски только с натуральным составом не бывает.

Подобный запрет действует в законодательстве нескольких стран. В России сегодня нет единого законодательства о животных.