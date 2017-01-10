Второй подозреваемый в стрельбе из автомата в центре Москвы арестован до марта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU -Тверской суд Москвы арестовал Ислама Муртазалиева - второго фигуранта по делу о стрельбе из автомата в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" во вторник пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко.

"Избрать в отношении Муртазалиева меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 марта", - сказала Дзюрко.

Ранее во вторник суд арестовал до той же даты первого подозреваемого - Омара Омарова. Как сообщалось, следствие просило суд арестовать двух фигурантов - Омарова и Муртазалиева, подозреваемых в хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК РФ). Омаров свою вину признал.

Видео, на котором запечатлены несколько молодых людей, один из которых достает из багажника внедорожника автомат и стреляет в воздух, появилось ранее в социальных сетях. По данным СМИ, инцидент произошел в центре столицы.

Ранее сообщалось о задержании стрелявшего из автомата уроженца Махачкалы, его имя не называлось. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала "Интерфаксу", что возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство" по факту стрельбы из предположительно автоматического оружия в Москве. По ее словам, также установлены личности других людей, запечатленных в видеоролике со стрельбой.