В административном здании на Новой площади в Москве произошел пожар

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Электрощитовая загорелась в здании на Новой площади в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка МЧС.

"В административном здании по адресу: Новая площадь 8, строение 2 происходит загорание в электрощитовой на первом этаже на площади 10 кв.м", - сказал сотрудник пресс-службы.

Позже в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован.

В свою очередь источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате возгорания пострадали два человека.