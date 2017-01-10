В Люберцах автомобиль сбил трех человек на автобусной остановке

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Один человек погиб и трое госпитализированы в результате наезда автомобиля на остановку общественного транспорта в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"Около 13:15 на пересечении улиц Смирновская и Авиаторов в городе Люберцы водитель автомобиля "Мазда" совершил наезд на остановку общественного транспорта",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате ДТП водитель "Мазды" погиб, трое пешеходов, находящихся на остановке, пострадали.