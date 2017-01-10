Справка о болезни не позволила отправить Багдасарян убирать улицы

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Участница скандальных "гонок на "Гелендвагене" Мара Багдасарян, которой суд назначил почти 600 часов обязательных работ, трудится подсобной рабочей на севере Москвы, сообщил представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын.

"В учреждении жилищно-коммунального хозяйства должница выполняет обязанности подсобного рабочего", - сказал Коробицын во вторник "Интерфаксу".

Он напомнил, что 10 января Багдасарян приступила к выполнению назначенных обязательных работ в ГБУ "Жилищник" района Сокол.

"В ходе исполнения решения суда девушку также планировалось привлечь к уборке дворовых территорий. Однако, ей были предоставлены документы о наличии медицинских противопоказаниях для выполнения данного вида деятельности", - сказал представитель УФССП.

По его словам, в настоящий момент полученные от Багдасарян сведения проверяются.

9 января в прокуратуре Москвы заявили о готовности ходатайствовать о пожизненном лишении водительских прав Мары Багдасарян по результатам проводимой проверки.