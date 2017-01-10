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Москва

В Москве и области зафиксирован пик потребления электричества

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - "Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) зафиксировала в своих сетях в Московском регионе максимум электропотребления с 2012 года - 17 825 МВт, сообщила пресс-служба компании.

"9 января по сети ПАО "МОЭСК" (входит в ГК "Россети" ) при температуре минус 18 градусов зафиксирован максимум электропотребления за последние несколько лет - он составил 17 825 МВт.", - говорится в сообщении.

Годом ранее, 9 января 2016 года, при аналогичной температуре минус 18 потребление электроэнергии в сети МОЭСК составило 15 329 МВт. Прежний максимум электропотребления был зафиксирован 24 декабря 2012 года на уровне 18 086 МВт.

В пресс-релизе отмечается, что в январе 2016 года в связи с морозами и ростом электропотребления существенных сбоев в работе электросетевого оборудования в Москве не было.

"Особых режимов или режимов повышенной готовности в компании не вводилось. В настоящее время все филиалы МОЭСК, в том числе на территории Подмосковья, работают в штатном режиме. Электроснабжение потребителей в зоне ответственности сетевой компании обеспечено в полном объеме", - говорится в сообщении.

МОЭСК - сетевая компания, обслуживающая потребителей Москвы и Московской области. Основные акционеры МОЭСК - ОАО "Российские сети" (51%), "Газпром" (31%) и правительство Москвы (8%).

Теги: Москва
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