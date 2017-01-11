В Москве из-за подготовки к параду Победы изменятся маршруты наземного транспорта

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Подготовка к параду, посвященному 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, внесет коррективы в работу столичного общественного наземного транспорта. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУП "Мосгортранс" в среду.

11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27 и 30 января с 6:15 до окончания мероприятий автобусы № 64, 132 при следовании от стадиона "Лужники" вместо улицы Еланского, улицы Плющиха и проезда Девичьего поля проследуют по Большой Пироговской улице, уточнил представитель предприятия.

Остановки "Дом культуры "Каучук", "Проезд Девичьего поля" в указанные дни обслуживаться не будут.