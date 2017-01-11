Около 250 видов краснокнижных растений и животных выявили в Подмосковье в 2016 г.

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Специалисты Минэкологии Подмосковья в прошедшем году обнаружили 247 видов, занесенных в Красную книгу, сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"Всего в 34 муниципальных образованиях зафиксировано 247 видов, занесенных в Красную книгу Подмосковья (151 вид фауны и 96 видов флоры)", - говорится в сообщении.

Специалисты нашли свыше 400 новых мест обитания редких представителей флоры и фауны на территории региона, проведя более 200 выездов. При этом впервые выявлены более 400 мест обитания краснокнижных видов, добавили в ведомстве.

В пресс-службе министерства отметили, что исследования проводились на 120 маршрутах. Больше всего выездов экологи совершили в Шатурский, Можайский и Сергиево-Посадский районы.