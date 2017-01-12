В центре Москвы загорелось здание старой постройки

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул в здании в центре Москвы, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в экстренных службах города.

По его словам, в двухэтажном здании старой постройки по адресу Хлебный переулок 22с1 загорелись перекрытия и перегородки. По предварительной информации, в здании расположены художественные мастерские. Информации о пострадавших не поступало, площадь и причины возгорания уточняются, добавил собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС "Интерфаксу" подтвердили поступление заявки о задымлении в выселенном здании по вышеуказанному адресу. Там отметили, что в данный момент пожарными проводится разведка.