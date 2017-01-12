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Москва

В Москве спрогнозировали 7-балльные пробки вечером из-за снегопада

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Загруженность дорог в Москве в связи с надвигающимся снегопадом может составить до 7 баллов, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД)

"Ухудшение погодных условий может привести к осложнению дорожной ситуации в вечерний час пик. По данным синоптиков, в течение дня будет идти снег. На дорогах прогнозируется гололедица. По состоянию на 15:30 загруженность столичных дорог оценивается в 5 баллов, затем может составить 6-7 баллов", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, возможны затруднения в движении по направлению в область, а именно на Варшавском, Каширском и Щелковском шоссе, проспекте Мира и шоссе Энтузиастов.

"Кроме того, возможны затруднения движения на МКАД, Третьем транспортном и Садовом кольцах", - добавил он.

"Во избежание роста числа ДТП и осложнения дорожно-транспортной ситуации просим автомобилистов быть более внимательными и аккуратными на дорогах и, по возможности, для передвижения по городу пользоваться общественным городским транспортом. Кроме того, напоминаем водителям о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, держать дистанцию, избегать необоснованных маневров и резких торможений", - сказал представитель ЦОДД.

Теги: Москва
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