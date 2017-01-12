Синоптики спрогнозировали повышение температуры и снегопад в Москве в выходные

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Москву на выходных и в начале новой недели ожидает оттепель и снегопад, сообщили в четверг в Гидрометцентре России.

"Средняя температура воздуха прошедших дней января в Москве по данным метеостанции ВДНХ составляет -13,0°, при норме -8,5°. Осадков выпало 15 мм, или 36 % от нормы. За это время новогодняя оттепель сменилась рождественскими морозами, и теперь вновь идет потепление. Средняя температура предстоящей пятидневки превысит норму на 7°", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков в пятницу, 13 января, ночью ожидается умеренный снег, температура в столице будет колебаться в районе -7...-5°, по области -10...-5°. Днем местами с небольшим снегом, в Москве потеплеет до -4...-2°, по области - до -6...-1°. Местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. В субботу, 14 января в Москве метеорологи ожидают температуру -3...-1°, по области -5...0°. Кроме того, возможен снегопад и ветер 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В воскресенье 15 января по прогнозу Гидрометцентра Москву ждет мокрый снег. Ночью температура в Москве составит -3...-1°, по области -5...0°. Днем в столице -1...1°, по области -4...1°.

"В понедельник, 16 января временами еще со снегом, но температура на фоне роста атмосферного давления постепенно начнет понижаться, в течение суток ожидается -6...-1°. Во вторник снег будет небольшим, ночью температура понизится до -9...-4°, днем прогнозируется -7...-2°", - отметили синоптики.