В Московском регионе за сутки выпало от 6 миллиметров осадков

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Прирост осадков в виде снега на базовой столичной метеостанции на ВДНХ за последние сутки составил 6 мм или 14% месячной нормы, сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, в Коломне и Павловском Посаде за 24 часа выпало 8 мм осадков. Месячная норма осадков для января в Москве составляет 42 мм. По прогнозу меторологов, снегопад в столичном регионе возобновится в субботу. К утру понедельника в Москве может выпасть не менее 15 мм осадков или более трети месячной нормы осадков.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил журналистам в четверг, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные и оперативные службы города, энергетики переведены на усиленный режим работы. "Для уборки будут задействованы порядка 42 тысячи рабочих ручной уборки и дворников, свыше 11 тыс. единиц специализированной дорожно-уборочной техники, включая самосвалы, а при необходимости - и больше", - рассказал Бирюков.

Коммунальная техника ночью дважды (в 23:00 и 5:00) выходила на сплошное прометание улично-дорожной сети города с последующей противогололедной обработкой.

С утра в Москве в круглосуточном режиме организованы повсеместные работы по вывозу снега на снегосплавные пункты и очистке крыш и выступающих элементов фасадов зданий от снега и наледи.