В московском цирке родились два редких белых тигренка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Бенгальская белая тигрица родила двух котят в Большом московском государственном цирке.
"Вечером 12 января на свет появились два очаровательных белых тигренка. Сейчас мама с котятами чувствуют себя хорошо. Тигрица кормит малышей и не отпускает от себя ни на шаг", - сообщила в пятницу пресс-служба учреждения.
Отмечается, что "молодая мама" - это пятилетняя бенгальская белая тигрица Любаня, которая уже имеет опыт воспитания детей: это ее третье потомство.
"А отец семейства - такой же белый тигр, шестилетний голубоглазый красавец Заир", - сообщили в цирке.
Роды принимали дрессировщики.