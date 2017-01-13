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Москва

В Москве увеличат интервалы движения на монорельсе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Московский монорельс будет работать по новому расписанию, которое появится в ближайшее время, сообщил начальник Московского метрополитена Дмитрий Пегов.

"Сейчас надобность продления линии отпадает, и мы думаем, что монорельс сможет работать по расписанию с увеличением интервалов", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Начальник метрополитена отметил, что расписание будет подготовлено и обнародовано в ближайшее время.

По словам Пегова, расписание планируется корректировать в зависимости от проводимых на ВДНХ мероприятий; в среднем интервалы будут увеличены до 15-30 минут, в зависимости от времени суток.

Теги: Москва, Дмитрий Пегов
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