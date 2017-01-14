МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Столичный главк МЧС предупреждает москвичей о мокром снеге, метели и сильном ветре ночью с субботы на воскресенье.

"С 23:00 14 января 2017г. до 11:00 15 января в Москве ожидается снег, мокрый снег, местами метель, усиление ветра с порывами до 13-18 м/с", - сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

В МЧС напомнили, что в непогоду возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укреплённых рекламных конструкций, приводящее к затору на дорогах и повреждению автотранспорта, а также ухудшение видимости (в осадках), затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций.

В условиях метели возможно увеличение количества ДТП на аварийно-опасных участках, в т. ч. связанных с перевозкой опасных грузов, увеличение количества случаев травматизма населения.

"В условия непогоды, при усилении ветра, обходите рекламные щиты и шаткие строения. Уважаемые водители! Управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от других участников движения. По возможности паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций",- отмечается в сообщении.