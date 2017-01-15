В МЧС отметили отсутствие серьезных проблем в Московском регионе из-за снегопада

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Снегопад не вызвал серьезных происшествий в Московском регионе, сообщили в пресс-службе МЧС России в воскресенье.

"Нарушений энергоснабжения и аварий на объектах ЖКХ нет, жизнедеятельность населения не нарушена", - сказал журналистам представитель ведомства.

Вместе с тем в круглосуточном режиме продолжается мониторинг обстановки. В случае необходимости на дорогах будут развернуты мобильные пункты обогрева и питания МЧС России. Затруднений в движении автомобильного и железнодорожного транспорта нет.

"В московских аэропортах продолжают работу межведомственные оперативные группы по контролю за обстановкой, - сообщили в МЧС. - Аэропорты Московского авиаузла работают в штатном режиме по фактической погоде".

По данным Росавиации, существенных задержек на вылет и прилет воздушных судов сейчас нет. Максимум они составляют до 1 часа из-за необходимости дополнительных антигололедных обработок самолетов и взлетно-посадочных полос.