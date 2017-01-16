В Московском метро заменят эскалаторы старше 50 лет к 2020 году

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - К 2020 году в московском метрополитене будут заменены эскалаторы, чей срок службы превышает 50 лет, сообщил заммэра Москвы Максим Лискутов в интервью "Российской газете", опубликованном в понедельник.

Он также рассказал, что в рамках масштабной программы ремонта московского метрополитена станцию ""Фрунзенскую" открыли на два месяца раньше запланированного. Там теперь 4 эскалатора вместо 3, отремонтированные вестибюль, станция, кассовый зал".

"Замена эскалаторов - часть масштабной программы реконструкции станций и вестибюлей метро с восстановлением их первоначального облика. С 2010 по 2016 гг. отремонтированы 11 станций с заменой эскалаторов. На закрытом вестибюле "Красных ворот" работы завершим летом. Запланирована до конца года замена эскалаторов на "Киевской", "Новослободской" и "Спортивной" - там это будет сделано без закрытия станций. А вот "Смоленскую" и "Рижскую", где по одному выходу, придется закрывать на время работ", - сообщил Лискутов.