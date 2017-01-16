На Курском направлении в Москве произошел сбой в движении электричек

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Электрички Курского направления Московской железной дороги задерживаются из-за обрыва контактного провода, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в диспетчерской службе ЦППК.

"В результате обрыва контактного провода задерживаются электрички Курского направления железной дороги", - сказал сотрудник диспетчерской службы.

По его словам, время задержки составляет до полутора часов.

Он подчеркнул, что в настоящее время движение восстановлено и входит в график, однако полностью нормализуется не ранее середины дня.