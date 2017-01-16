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Москва

Прокуратура заинтересовалась отменами рейсов в московских аэропортах

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Транспортные прокуроры пообещали защитить права пассажиров, не сумевших вылететь из Москвы из-за плохой погоды.

В понедельник, по сообщению прокуратуры, "в связи с неблагоприятными погодными условиями произошли многочисленные задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла".

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте взяла на контроль соблюдение прав пассажиров (потребителей) в связи с задержками и отменами авиарейсов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте надзорного ведомства в понедельник.

Более 30 рейсов были отменены в аэропортах Москвы в понедельник, сообщается в "Яндекс. Расписании". Так, по данным на 13:00 по московскому времени, в аэропорту "Шереметьево" отменили 23 рейса, еще 7 задерживаются. В "Домодедово" отменено 7 рейсов, 11 выполняются с задержкой. Во "Внуково" отменен один рейс. Информации об отмене или задержках рейсов в "Жуковском" нет.

13 января стало известно, что транспортная прокуратура провела проверку по факту отмены 128 рейсов авиакомпании "Аэрофлот" в столичном аэропорту "Шереметьево" и возбудила дело об административном правонарушении. Поводом к ее проведению послужило сообщение в СМИ об отмене с 5 по 7 декабря рейсов в связи с "оптимизацией перевозок".

"Установлено, что вышеуказанные рейсы отменены в соответствии с п. 76 федеральных авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей" по метеорологическим условиям, в том числе в аэропортах назначения", - говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Прокуратурой также проверила соблюдения прав пассажиров в связи с задержками и отменами рейсов с 29 по 31 октября 2016 года. В этот период, по данным ведомства, "Аэрофлот" задержал 3 рейса более чем на 2 часа.

"В связи с выявленными нарушениями в отношении ПАО "Аэрофлот" возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией). Материалы административного дела направлены в мировой суд судебного участка № 416 Москвы для рассмотрения по существу", - добавили в ведомстве.

Теги: Москва
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