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Москва

Суд проверит законность административного ареста нарушительницы ПДД Багдасарян

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Савеловский суд Москвы 17 января рассмотрит апелляционную жалобу на административный арест участницы гонок на "Гелендвагене" Мары Багдасарян.

"Багдасарян подала апелляцию на административный арест. Рассмотрение назначено на завтра в 14.00", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник пресс-секретарь суда Константин Тимошенко.

Ранее мировой суд назначил Багдасарян 15 суток административного ареста по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ.

Со своей стороны представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын пояснил "Интерфаксу", что Багдасарян "пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда".

"В связи с этим судебный пристав-исполнитель Савеловского отдела составил протокол по ст. 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания), и направил его в суд", - сказал Коробицын.

Как сообщалось, 28 мая 2016 года Гагаринский суд столицы признал виновной и отправил Багдасарян под арест на 10 суток по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ (неповиновение полиции). Суд также арестовал на 15 суток участников административного дела о гонке на внедорожнике "Гелендваген" - сына вице-президента ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова и пассажира автомобиля Виктора Ускова.

17 октября Гагаринский суд приговорил обоих к 300 часам обязательных работ за оскорбления сотрудников полиции, нанесенные гонщиками в ходе видеотрансляции погони в интернете.

В ноябре на Ленинском проспекте сотрудники ГИБДД составили в отношении Багдасарян протокол за парковку на тротуаре. В ходе проверки по базе данных инспекторы установили, что она ранее неоднократно нарушала правила дорожного движения (ПДД), за что привлекалась к административной ответственности.

Мировой участок 353 Савеловского суда позднее рассмотрел 51 административный протокол, составленный на Багдасарян за неуплату в срок назначенных штрафов за нарушение ПДД.

По итогам рассмотрения ей были назначены два административных ареста на 10 и 14 дней, а также 595 часов обязательных работ и штрафы на общую сумму 139 тыс. рублей.

Как сообщил "Интерфаксу" представитель столичного управления ФССП Тимур Коробицын, 10 января Багдасарян приступила к выполнению назначенных обязательных работ в ГБУ "Жилищник" района Сокол.

"В ходе исполнения решения суда девушку также планировалось привлечь к уборке дворовых территорий. Однако ею были предоставлены документы о наличии медицинских противопоказаниях для выполнения данного вида деятельности", - сказал представитель УФССП.

Теги: Москва, Мара Багдасарян
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