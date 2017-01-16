На красной ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Движение на красной ветке московского метро осуществляется с увеличенными интервалами из-за падения пассажира на рельсы, сообщили "Итерфаксу" в понедельник в пресс-службе Московского метрополитена

"Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Сокольнической линии метро из-за инцидента с пассажиром", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он не уточнил состояния пассажира.

Источник в экстренных службах города сообщил "Интерфаксу", что на станции метро "Университет" Сокольнической линии мужчина упал на рельсы. Движение поездов в сторону станции "Воробьевы Горы" временно остановлено, сказал он. На месте работают сотрудники городских служб.

Как сообщается в твиттере Московского метрополитена, интервалы движения поездов от станции "Саларьево" до станции "Спортивная" Сокольнической линии увеличены из-за инцидента с пассажиром.

"Службы метрополитена делают все возможное для скорейшего восстановления нормального движения на линии", - говорится в сообщении.