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Москва

Движение поездов на красной ветке московского метро восстановлено

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на Сокольнической линии московского метро восстановлено после падения пассажира на рельсы, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Московского метрополитена.

"Движение на всей линии осуществляется согласно графику", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее движение на Сокольнической ветке московского метро осуществлялось с увеличенными интервалами из-за падения пассажира на рельсы.

"Интервалы движения поездов увеличены на южном участке Сокольнической линии метро из-за инцидента с пассажиром", - сообщили "Интерфаксу" ранее в пресс-службе Московского метрополитена.

Источник в экстренных службах города сообщил "Интерфаксу", что на станции метро "Университет" Сокольнической линии мужчина упал на рельсы. Движение поездов в сторону станции "Воробьевы горы" было временно остановлено, сказал он.

Теги: Москва
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