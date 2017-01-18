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Москва

Московские власти выставили на торги особняк на Китай-городе по цене "однушки"

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Столичные власти выставили на торги здание в историческом центре Москвы за 8,6 млн рублей, сообщили в пресс-службе департамента по конкурентной политике.

Двухэтажное здание на Китай-городе выставлено на открытый аукцион. Нежилое здание площадью чуть более 200 кв. метров расположено по адресу: Подколокольный переулок, 4, строение 7. Объект 1900 года постройки с охранными обязательствами, требует капитального ремонта.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 февраля 2017 года, торги намечены на 22 февраля.

Как сообщали в компании "НДВ-Недвижимость", в настоящее время квадратный метр вторичного жилья в Москве в среднем стоит 195 тыс. рублей (без учета элитного предложения). Таким образом, по стартовой цене особняка можно приобрести квартиру площадью 44 кв. м.

Цены на первичном рынке (особенно на начальных стадиях строительства) несколько ниже. Как заявлял глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, цена кв. м новостройки в ТиНАО в среднем составляет 100 тыс. рублей. Кв. м внутри МКАД стоит 150 тыс. рублей.

Таким образом, в "старой" Москве за 8,6 млн можно купить квартиру в новостройке площадью около 60 кв. м., а в ТиНАО - просторную квартиру площадью более 80 кв. м.

Теги: Москва
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