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Москва

В Москве осужден сотрудник Главной военной прокуратуры по делу о крупном мошенничестве

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - 235-ый гарнизонный военный суд Москвы приговорил к пяти с половиной годам лишения свободы экс-замначальника отдела собственной безопасности Главной военной прокуратуры (ГВП) полковника Олега Зуба по делу о мошенничестве на 9,6 млн рублей.

"Суд приходит к выводу о доказанности вины подсудимого. Признать подсудимого виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Назначить Зубу наказание в виде заключения на 5 лет и 6 месяцев в колонии общего режима", - говорится в приговоре судьи Андрея Толкаченко, оглашенном в среду.

В ходе прений сторон прокуратура просила приговорить фигуранта к восьми годам колонии общего режима, назначить штраф в размере 510 тыс. рублей, а также лишить его воинского звания полковника и наград.

Зуб обвиняется в мошенничестве на 9,6 млн рублей (часть 3 статьи 159 и часть 4 статьи 159 УК РФ). По данным следствия, за эту сумму он обещал прекратить уголовное преследование гендиректора ООО "Стройуниверсал" Анатолия Куриловича. Дело в отношении Зуба было возбуждено ГВСУ СКР в марте 2015 года.

Следствие считает, что Зуб весной 2012 года взял у Куриловича 1 млн рублей, пообещав ему помочь прекратить в отношении его фирмы доследственную проверку, организованную сотрудниками ГСУ ГУ МВД по Московской области. В сентября 2012 года Зуб получил от заявителя еще 8,6 млн руб за прекращение уголовного преследования в отношении предпринимателя, который обвинялся по статье 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По результатам проверки было возбуждено уголовное дело, которое легло в основу обвинительного заключения.

Теги: Москва, ГВП
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