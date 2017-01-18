В Москве запустили эксперимент по инновационной подсветке светофоров

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На пяти переходах в разных округах Москвы начался эксперимент с дополнительной подсветкой светофоров, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

На экспериментальных участках зеленым, желтым и красным светом загорается не только сигнал светофора, но и опора, на которой он установлен. Дополнительная подсветка также появилась у расположенных рядом знаков перехода: они мигают синхронно с пешеходным светофором.

"Дополнительная подсветка светофора привлечет внимание водителей и пешеходов и повысит безопасность дорожного движения. Такое световое решение - эффективный психологический фактор, сдерживающий пешехода и водителя от возможного нарушения правил дорожного движения", — сказал руководитель Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ЦОДД) Вадим Юрьев.

Систему освещения установили на переходах по следующим адресам: Ленинградский проспект, дом 12 (САО); Профсоюзная улица, дом 42 (ЮЗАО); Новослободская улица, дома 52, 57/65 (ЦАО); Зеленоград, Московский проспект, корпус 606; Зеленоград, Центральный проспект, корпус 128.