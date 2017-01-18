На севере Москвы заметили привязанного к дереву медведя

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На севере Москвы прохожие заметили привязанного к дереву медведя. Как рассказал "Интерфаксу" один из очевидцев, кто-то оставил животное на улице Расковой в районе Беговой.

Медведь привязан к дереву за довольно короткую веревку. Признаков агрессии он не проявляет. Многие прохожие останавливаются, чтобы его сфотографировать.

Просто медведь на привязи в центре Москвы! pic.twitter.com/8gD1l84wIF — Интерфакc-космос (@cosmos_today) 18 января 2017 г.

Как медведь оказался на московской улице – непонятно. Комментариев от оперативных служб на этот счет пока не поступало.