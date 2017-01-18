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Москва

На севере Москвы заметили привязанного к дереву медведя

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - На севере Москвы прохожие заметили привязанного к дереву медведя. Как рассказал "Интерфаксу" один из очевидцев, кто-то оставил животное на улице Расковой в районе Беговой.

Медведь привязан к дереву за довольно короткую веревку. Признаков агрессии он не проявляет. Многие прохожие останавливаются, чтобы его сфотографировать.

Как медведь оказался на московской улице – непонятно. Комментариев от оперативных служб на этот счет пока не поступало.

Теги: Москва
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