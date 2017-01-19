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Москва

Мосгорсуд оставил в силе продление ареста сотрудника СКР Никандрова

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление на три месяца ареста первому заместителю руководителя столичного главка Следственного комитета Денису Никандрову, обвиняемому в коррупции.

"Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу адвокатов Никандрова - без удовлетворения", - огласил судья решение в четверг.

Прокурор просил рассмотреть дело в закрытом режиме, однако судья отказал в удовлетворении этого ходатайства.

Защита Никандрова в свою очередь просила отменить решение районного суда, указав, что было нарушено его право на защиту, а также сославшись на плохое состояние здоровья их подзащитного. "Прошу решение суда отменить как незаконное и избрать меру в виде домашнего ареста",- сказал его адвокат Алексей Мезенцев. Сам Никандров поддержал своих защитников.

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"На прошлом процессе мне стало известно, что мою защиту с 3 августа (2016 года ИФ) осуществляют еще два защитника - Карабанов и Мальцев, которых следствие умышленно скрыло от меня. У меня плохое зрение. В Лефортово нет офтальмолога, когда мы закончим предварительное следствие я просто не смогу читать материалы дела, я ослепну", - сказал Никандров.

Кроме того, он заявил, что ему незнакомы Андрей Кочуйков (Итальянец) и Захар Калашов (Шакро Молодой). "Мне неизвестны ни Итальянец, ни Шакро. Да, фамилия Кочуйкова мне знакома, и то, потому что его дела расследовали в ГСУ, но лично их я не знаю "- добавил фигурант.

Ранее Лефортовский суд продлил арест до 19 марта Никандрову и двум другим фигурантам дела - главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, а также его заместителю Александру Ламонову.

19 июля 2016 года Максименко, Ламонов и Никандров были задержаны сотрудниками ФСБ и СКР по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ), а по местам их работы и жительства прошли обыски. В тот же день Лефортовский суд Москвы санкционировал арест задержанных до 15 сентября, позднее - до 19 декабря.

Всем троим было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, никто из фигурантов дела вину не признает. По версии следствия, высокопоставленные сотрудники СКР покровительствовали подручным криминального авторитета Захара Калашова (Шакро Молодой).

Теги: СКР, Денис Никандров
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