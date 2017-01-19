Пожарные потушили возгорание в школе на востоке столицы

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в школе на востоке Москвы, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС.

"Пожарными было ликвидировано возгорание площадью 3 кв метра на первом этаже московской школы №1925, расположенной по адресу Мячковский бул.25", - сказал "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы.

В пресс-релизе МЧС уточняется, что пожарные совместно с администрацией школы эвакуировали из здания 750 человек, из них 650 детей, сведений о пострадавших не поступало.

Ранее источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что из школы №1925 были эвакуированы более 200 человек из-за пожара в комнате охраны.