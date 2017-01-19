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Москва

Челси Мэннинг поблагодарила Обаму за смягчение наказания

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Бывший информатор организации WikiLeaks Челси Мэннинг выразила благодарность президенту США Бараку Обаме за то, что американский лидер согласился смягчить ей наказание.

"Спасибо Вам, Барак Обама, за то, что дали мне шанс", - написала Мэннинг на своей странице в твиттере.

Ранее на этой неделе агентство The Associated Press сообщило, что Обама смягчил наказание Мэнниг. По информации издания New York Post, Мэннинг выйдет на свободу 17 мая 2017 года.

Брэдли Мэннинг, ныне поменявший пол и известный как Челси Мэннинг, был арестован в мае 2010 года после того, как сайт WikiLeaks опубликовал секретную видеозапись атаки американского военного вертолета "Апач" в Ираке в 2007 году, в ходе которой были убиты двое журналистов. Затем через Wikileaks он разгласил огромное количество других американских секретных документов. Его приговорили к 35 годам лишения свободы.

Уже после заключения под стражу Мэннинг объявил о решении сменить пол и попросил называть его женским именем - Челси.

Теги: США, WikiLeaks, Челси Мэннинг
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