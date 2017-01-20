Суд в Москве арестовал криминального авторитета Ахмеда Сутулого

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Гагаринский суд Москвы арестовал криминального авторитета Дулата Йоулу, известного также как Ахмед Сутулый, по подозрению в хранении наркотиков, передает в пятницу корреспондент "Интерфакса". "Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, избрать в отношении Йоулу меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 марта", - огласила решение судья Ольга Колесниченко.

По материалам дела, в 2016 году Ахмед Евлоев сменил имя на Дулат Йоулу. Накануне полиция задержала Евлоева в московском ресторане. "Сотрудниками главного управления уголовного розыска МВД России при силовой поддержке СОБР "Рысь" Росгвардии задержан 44-летний криминальный авторитет, известный как Ахмед Сутулый", - сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным ведомства, у подозреваемого изъят сверток с наркотиком растительного происхождения. По факту возбуждено уголовное дело о незаконном хранении наркотиков). Проводятся мероприятия, направленные на установление причастности задержанного к ранее совершенным преступлениям. По данным сайта "Прайм Крайм ", "Сутулый" родился в 1973 году в Ингушетии. "Коронован" в 2002 году.