Стрелявшему в полицейских москвичу ужесточили вменяемую статью УК

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Следователи переквалифицировали действия "перовского" стрелка на статью о посягательстве на жизнь полицейских, сообщила представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.

"В ходе первоначальных следственных действий установлены обстоятельства произошедшего и действия подозреваемого переквалифицированы по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу". Статья 317 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Подозреваемый - 36-летний москвич, работающий частным охранником - объявлен в федеральной розыск.

В ходе обыска его квартиры было обнаружено оружие, боеприпасы и лицензия частного охранника.

В четверг 19 января двое полицейских получили ранения во время попытки задержания подозреваемого в краже на Зеленом проспекте в Москве. По данным источника "Интерфакса", состояние одного из полицейских оценивается как тяжелое, однако, угрозы его жизни нет. Состояние второго раненного врачи оценивают как "средней тяжести".