К февралю в московском метро обновят схемы линий

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - На всех станциях и в подвижном составе столичного метрополитена началось размещение обновленных схем линий, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в пятницу.

"Работы будут завершены к 1 февраля. За это время в столичном метро появится 50 тысяч новых схем", - сказал собеседник агентства.

Так, на новых схемах вновь появилась станция "Фрунзенская", открытая после реконструкции в конце 2016 года. Помимо этого будет отображен участок "Парк Победы"-"Раменки" Калининско-Солнцевской линии, который откроется для пассажиров в ближайшее время.

Традиционно на схемах указаны маршруты до аэропортов и расположение объектов наземной транспортной инфраструктуры. На все карты также добавлено Московское центральное кольцо и время пересадки с него на метро.