Следователи проверят сообщения о смерти москвички из-за недосмотра врачей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет проверит сообщение прессы о смерти 25-летней москвички, якобы, из-за недосмотра врачей, сообщает в пятницу пресс-служба столичного главка СКР.

В пресс-службе уточнили, что, по информации СМИ, 25-летняя девушка четыре дня находилась на стационарном лечении в одной из столичных больниц с диагнозом "бронхит".

"В статье сообщается, что девушка не прошла полное обследование и не получила квалифицированную медицинскую помощь. Также приводятся слова родственников, которые утверждают, что девушка неоднократно жаловалась врачам на высокую температуру и боли, однако ее жалобы остались без внимания. Утром 15 января девушка скончалась", - отмечается в сообщении.

Следователи допросят медицинских работников, а также свидетелей произошедшего, сообщили в ведомстве.