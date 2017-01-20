Вестибюли четырех станций московского метро закроют на выходные

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные будут закрыты вестибюли четырех станций Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - сказал собеседник агентства.

Так, с 22:00 пятницы для пассажиров будут закрыты северный вестибюль станции "Тульская" и вестибюль станции "Севастопольская" (вход и выход через станцию "Каховская").

Кроме того, с 02:00 субботы будут закрыты южные вестибюли станций "Бабушкинская" и "Сходненская". Работа вестибюлей этих станций возобновится в обычном режиме с открытием метрополитена в понедельник.

Также в предстоящие выходные для пассажиров будет частично закрыт вестибюль станции "Третьяковская".

В пресс-службе напомнили, что до 31 декабря закрыт восточный вестибюль (включая подуличный переход), до 1 марта закрыты западные вестибюли станций "Фили" и "Пионерская".