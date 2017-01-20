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Москва

Задержаны подозреваемые в ранении московского полицейского в июле 2016 г.

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в разбое, нанесших ножевое ранение полицейскому на юге Москвы в июле прошлого года. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"Благодаря грамотно спланированной работе и тесному взаимодействию московских следователей, сотрудников столичной полиции и Росгвардии подозреваемые в совершении преступления по статье 317 Уголовного кодекса РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов) и часть 4 статьи 162 УК РФ (разбой) 31-летний и 32-летний мужчины задержаны ", - сказала Иванова.

В пресс-службе столичного главка МВД отметили, что подозреваемыми оказались приезжие из Закавказья в возрасте от 31 до 32 лет.

По данным следствия, вечером 25 июля 2016 года двое мужчин в подъезде одного из жилых домов в Булатниковском проезде напали на 48-летнего мужчину, угрожая ему ножом, пытались похитить деньги. На призывы о помощи отреагировал сотрудник полиции, и один из нападавших нанес ему удар ножом в живот. После этого подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле, а раненый полицейский сам смог добраться до опорного пункта и вызвать скорую помощь.

Теги: Москва
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