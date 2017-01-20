Дело о похищении младенца из больницы передано в Управление по особо важным делам СКР

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Делом о похищении в 2014 году ребенка из подмосковной больницы займется Управление по особо важным делам Следственного комитета России. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте следственного управления СКР по Московской области.

"По указанию руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел. К производству следственных действий подключены самые опытные следователи и криминалисты", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что следователи регионального СК нашли мальчика, похищенного еще младенцем из Дедовской больницы в 2014 году, и задержали подозреваемую в преступлении 40-летнюю жительницу Красногорского района.

"Как полагают следователи, женщина, незадолго до этого потерявшая собственного ребенка, проникла в палату родильного отделения и похитила мальчика одного месяца от роду, от которого отказалась биологическая мать. На протяжении двух с лишним лет пережившая трагедию женщина скрывала от родных биографию ребенка, приняв и воспитывая "отказника" как родного", - сказала представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, в рамках расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка действиям подозреваемой. Не исключается, что похищенного мальчика оставят у нее на иждивении.