В Подмосковье при ДТП автобуса и пяти автомобилей пострадали девять человек

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с пятью легковыми автомобилями в подмосковном городе Чехов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного главка полиции.

"В городе Чехов на улице Московская произошло столкновение рейсового автобуса с пятью легковыми автомобилями", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в результате ДТП пострадали девять человек. Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что восемь из них - госпитализированы.