Поезда московского монорельса начнут ходить в экскурсионном графике

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - С 23 января московский монорельс перейдет на новое расписание по причине снижения пассажиропотока, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе метро.

"Монорельсовая транспортная система будет работать в экскурсионном режиме ежедневно с 8:00 до 20:00. Поезда будут курсировать с интервалами в 30 минут. Экскурсионный график движения поездов разработан специалистами метрополитена, которые проанализировали информацию о наиболее и наименее востребованных пассажирами временных промежутках", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что благодаря запуску Московского центрального кольца (МЦК) и вводу трех новых станций Люблинско-Дмитровской линии метрополитена у горожан появилась возможность строить удобные и короткие маршруты, не используя монорельс.

Новое расписание позволит использовать монорельс в качестве экскурсионного транспортного объекта. При этом цена поездки остается без изменений и равняется стоимости поездки на метрополитене.

"Для оптимизации работы Московского монорельса в новом году мы провели исследования его эффективности и востребованности. В 2016 году им воспользовалось на 15% меньше пассажиров, чем годом ранее, и пассажиропоток продолжает снижаться. Монорельс потерял значительную часть своих пассажиров с вводом новых станций метро на севере Москвы и запуском МЦК, поэтому мы изменили его расписание. Экскурсионный график работы - наиболее оптимальный на сегодняшний день, учитывая сложившийся пассажиропоток", - сказал начальник ГУП "Московский метрополитен" Дмитрий Пегов.

Подробные изменения в расписании размещены на сайте метрополитена mosmetro.ru и в твиттере MetroOperativno.

Московский монорельс - вид общественного транспорта в Москве, состоит из единственной линии, расположенной в Северо-Восточном административном округе Москвы.