Драка на ножах произошла в квартире на севере Москвы

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Три человека получили ножевые ранения в результате драки в квартире на севере Москвы, сообщил "Интерфаксу" в воскресенье источник в правоохранительных органах.

"Поножовщина в квартире произошла по адресу улица Базовская, дом 12. В результате три человека получили ножевые ранения, двое госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка полиции подтвердили информацию о драке по указанному адресу, однако сообщили о меньшем количестве пострадавших. "По данному адресу произошла драка, один человек госпитализирован", - отметил сотрудник пресс-службы.