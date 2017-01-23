Шесть перехватывающих парковок откроют в Москве в этом году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Четыре перехватывающие парковки откроются возле станций московского метро в первом полугодии 2017 года; до конца года появятся еще две, сообщил "Интерфаксу" в понедельник заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"В первом полугодии текущего года возле станций метро откроются четыре перехватывающие парковки общей вместимостью более 500 машиномест. До конца года появится еще две таких парковки", - сказал Ликсутов.

По его словам, таким образом, общая вместимость шести парковок составит 1100 автомобилей.