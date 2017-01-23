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Москва

Шесть перехватывающих парковок откроют в Москве в 2017 году

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Четыре перехватывающие парковки откроются возле станций московского метро в первом полугодии 2017 года; до конца года появятся еще две, сообщил "Интерфаксу" в понедельник заместитель мэра столицы Максим Ликсутов.

"В первом полугодии текущего года возле станций метро откроются четыре перехватывающие парковки общей вместимостью более 500 машиномест. Это паркинги у станций метро "Зябликово", "Пятницкое шоссе", "Волоколамская" и "Теплый Стан", уточняет сайт mos.ru.

"До конца года появится еще две таких парковки", - сказал Ликсутов. По его словам, таким образом, общая вместимость шести парковок составит 1100 автомобилей.

По словам Ликсутова, около 80 процентов всех автомобилистов, оставляющих машины на перехватывающих паркингах, затем пересаживаются на метро. Для них парковка бесплатна, если они совершают две поездки на метро.

Как отмечается, сейчас в Москве работает 29 перехватывающих парковок возле станций метро. Они рассчитаны в общей сложности на более чем шесть тысяч машино-мест. В среднем (с учетом выходных дней) перехватывающие паркинги заполнены на 86 процентов.

Теги: Москва
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